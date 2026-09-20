Валиева — о схожей тематике ПП с Гуменником: очень весело, что мы оба выбрали «Гамлета»

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о схожести тематики её произвольной программы с постановкой чемпиона России — 2026 Петра Гуменника.

«Если вы про то, что Петя Гуменник катается под эту же музыку, то мы уже начали постановку, приближались к концу, я открываю новости и отправляю Светлане Соколовской… Очень весело было, что мы оба выбрали «Гамлета».

Подошла к Бенуа [Ришо] с вопросом, можем ли что‑то сделать на произвольную программу. Он сказал, что есть задумка, нужно посмотреть фильм. Я сразу же включилась, расплакалась, меня это так тронуло. Когда я услышала первую часть Макса Рихтера — просто растаяла. Думаю, это невозможно не взять и не насладиться этим в произвольной программе, — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.