Валиева объяснила свои эмоции после проката произвольной программы

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась об эмоциях после показа произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Давно известно, что прокаты и соревнования добавляют эмоциональности, кто-то быстро с этим справляется, но мне понадобится намного больше времени, судя по сегодняшнему. Пока никуда не спешим, всё равно катаюсь, как-то хочу себя нормализовать», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Четырёхлетняя дисквалификация Камилы Валиевой, связанная с допинговым делом, шла с 25 декабря 2021 года и закончилась в конце декабря 2025-го.