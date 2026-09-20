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Трусова — о физической форме: настолько сухое тело не будет, я всё-таки женщина

Трусова — о физической форме: настолько сухое тело не будет, я всё-таки женщина
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Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась впечатлениями от проката произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

«Всё хорошо. Тут хотелось повторить то, что было в Японии, но было тяжело. Я, конечно, переживала. Вроде просто контрольные прокаты, даже оценки не будут ставить, но всё равно очень нервничала. Рада, что получилось.

Такая же Саша, как была всегда, будто не было перерыва? По характеру — да, думаю, все это понимают. По форме — нет, но я уже говорила, что такой формы не будет, скорее всего, больше никогда. Это не только связано с рождением ребёнка. В целом, конечно, я выглядела по-другому, так больше не смогу. Очень хорошая форма для сентября, но про пять четверных… Настолько сухое тело больше не будет, я всё-таки женщина», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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