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Валиева рассказала, какую музыку слушает перед прокатами

Валиева рассказала, какую музыку слушает перед прокатами
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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась, какую музыку любит слушать перед прокатами программ на соревнованиях.

«Эндшпиль, Zivert [Юлия Зиверт], что‑то русскоязычное», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 20 сентября, Валиева выступила в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. По ходу проката спортсменка допустила несколько ошибок. Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус Камилы. Валиева тренируется под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

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