«Не дают за красивые глаза». Трусова рассказала о дипломе МГУ

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась о получении образования в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ).

«Конечно, образование будет помогать. В МГУ не дают диплом за красивые глаза, как бы ни хотелось (улыбается). Конечно, училась по возможности. Все помогали, чтобы уделить личное время. Этот и второй диплом, который получу через год, будут помогать», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В эти дни 22-летняя Александра Игнатова выступила на контрольных прокатах сборной России на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.