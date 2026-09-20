«Боялся ошибиться, и этот страх меня подвёл». Гуменник — о прокате произвольной программы

Чемпион России — 2026 и участник Олимпиады в Милане Пётр Гуменник поделился впечатлениями от проката произвольной программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Доволен тем, что завершилось вполне неплохо. Надеюсь, это мне даст нужный опыт и дальше будет получше. В целом всё складывалось хорошо. Первые прыжки пошли легко. Сильно опять сконцентрировался на каскаде, который у меня очень сложный во второй половине — лутц-ойлер-флип-риттбергер. Я боялся ошибиться, понимая важность и цену ошибки. И этот страх меня немножко подвёл. С лутца получилось плохое приземление, так что флип-риттбергер я к нему не приделал. Но всё остальное сделал, другие четыре четверных: лутц, флип, риттбергер, сальхов, и, в принципе, этим уже можно быть довольным», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.