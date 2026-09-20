Семененко ответил на вопрос о получении шенгенской визы для турнира в Словакии

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко поделился подробностями о процессе получения визы для выступления на турнире серии «Челленджер» в Словакии.

«Паспорт отдали на визу, надо уточнить у Алексея Николаевича [Мишина], как там обстоят дела. Надеюсь, всё будет хорошо», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Евгений Семененко выступит на турнире «Мемориал Ондрея Непелы», который пройдёт с 24 по 27 сентября в Словакии. Ранее фигурист стал бронзовым призёром «челленджера» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Мишина.