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«Мэтры фигурного катания думают одинаково». Гуменник оценил музыку к программе Валиевой

«Мэтры фигурного катания думают одинаково». Гуменник оценил музыку к программе Валиевой
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Российский фигурист Пётр Гуменник высказался о совпадении музыки в произвольной программе с Камилой Валиевой. Гуменник выступил с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России под музыку Макса Рихтера из фильма «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета».

«Я только сейчас узнал, что у нас с Камилой Валиевой одна музыка. Ещё не видел прокаты. Удивило, потому что я думал, что это очень оригинальная идея. Но, видимо, не только я так думал (смеётся). Ну, это хорошо, что такие мэтры фигурного катания думают одинаково. Это говорит об их высоком профессионализме», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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