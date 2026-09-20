Семененко отреагировал на серебро Ветлугина на турнире в Италии

Российский фигурист Евгений Семененко высказался о серебряной медали Матвея Ветлугина на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. По сумме двух программ Ветлугин получил от судей 254,53 балла.

«Не успел посмотреть выступление, но видел, что взял серебро. Он молодец», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Победителем турнира Lombardia Trophy в Италии стал представитель Эстонии Михаил Селевко с результатом 260,87 балла. Тройку сильнейших замкнул Корентен Спинар из Франции (247,66).

22-летний Матвей Ветлугин — бронзовый призёр финала Кубка России (2022), в 2018 году он получил звание мастера спорта России.