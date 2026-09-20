15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко отреагировал на серебро Ветлугина на турнире в Италии

Семененко отреагировал на серебро Ветлугина на турнире в Италии
Комментарии

Российский фигурист Евгений Семененко высказался о серебряной медали Матвея Ветлугина на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. По сумме двух программ Ветлугин получил от судей 254,53 балла.

«Не успел посмотреть выступление, но видел, что взял серебро. Он молодец», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Победителем турнира Lombardia Trophy в Италии стал представитель Эстонии Михаил Селевко с результатом 260,87 балла. Тройку сильнейших замкнул Корентен Спинар из Франции (247,66).

22-летний Матвей Ветлугин — бронзовый призёр финала Кубка России (2022), в 2018 году он получил звание мастера спорта России.

Материалы по теме
Фото: реакция Матвея Ветлугина на баллы за произвольную программу на Lombardia Trophy
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android