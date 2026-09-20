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Мишина и Галлямов чисто исполнили ПП на контрольных прокатах сборной России

Мишина и Галлямов чисто исполнили ПП на контрольных прокатах сборной России
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Чемпионы мира и бронзовые призёры Олимпиады-2022 в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов чисто исполнили произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.

Спортсмены выступали под музыку «Грёзы любви» — Ференц Лист. В прокате Анастасия и Александр сделали каскад из двух тройных сальховов, тройной тулуп, тройной подкрут, выброс флип в три оборота и тройной выброс риттбергер.

Ранее стало известно, что Мишина и Галлямов получили нейтральный статус ISU. Их первым за четыре года международным стартом станет «челленджер» в Грузии. Их наставником является заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

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