«Куропаткина в русской версии нет». Гуменник — о сложностях катания под стихи

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал о сложностях выступления под стихи. В своей новой произвольной программе он катается под монолог в исполнении актёра Юры Борисова.

«Наверное, к Японии я больше готовился, поэтому английский чуть-чуть стал мне привычнее. Единственное, что меня там смущал «куропаткин» (вместо bare bodkin в тексте в музыкальном сопровождении. — Прим. «Чемпионата»), о чём я уже рассказывал, в русской версии его нет. Но да, разный темп: фразы где-то заканчиваются чуть раньше, где-то чуть позже, поэтому приходится, когда меняю музыку, заново привыкать. Ещё есть разница катать под пение: там легче это передать — тело само чувствует ритм, какое движение сделать, а под стихи танец идёт сложнее, поэтому приходится более вдумчиво представлять образ», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.