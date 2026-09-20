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Бойкова/Козловский сделали четверной выброс в ПП на контрольных прокатах сборной России

Бойкова/Козловский сделали четверной выброс в ПП на контрольных прокатах сборной России
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили произвольную программу на контрольных прокатах сборной России. В прокате пара выполнила четверной выброс.

Катались спортсмены под музыку к спектаклю Carmen P.S. – Ryan Otter. Помимо четверного выброса, в прокате пара чисто исполнила каскад из тройного сальхова и двойного акселя, с помаркой был сделан тройной тулуп, чисто исполнена тройная подкрутка и тройной выброс флип.

Ранее Александра и Дмитрий стали победителями двух турниров серии «Челленджер» в Японии и США. Фигуристы получили приглашение выступить на этапе Гран-при ISU в Финляндии. Тренером спортсменов является Станислав Морозов.

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