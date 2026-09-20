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Трусова ответила, существует ли у неё понятие пика формы после родов

Трусова ответила, существует ли у неё понятие пика формы после родов
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Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась о возможном достижении пика формы. Ранее Игнатова вернулась в спорт после рождения ребёнка в августе 2025 года.

«Есть ли такое понятие, как пик формы? Будет ли спад? Надеюсь, не будет. Но я человек, посмотрим. Для нас всё по‑новому, никто не знает. Каждый раз, когда получается, — это прямо вау, потому что никто не знает, что будет дальше. Такое всё-таки пока что, наверное, впервые, что одиночница родила ребёнка и катается с четверными прыжками. Наверное, это всё-таки пока что новое, будем пробовать», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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