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МРТ не выявила проблем у Некрасова после травмы на разминке контрольных прокатов сборной

МРТ не выявила проблем у Некрасова после травмы на разминке контрольных прокатов сборной
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Тренер Алексей Горшков сообщил, что магнитно-резонансная томография (МРТ) не выявила проблем у российского фигуриста Максима Некрасова. Ранее спортсмен вывихнул руку в результате столкновения на разминке контрольных прокатов сборной России.

«На МРТ всё нормально вроде. Отёк после вывиха», – приводит слова Горшкова ТАСС.

19 сентября перед ритм-танцем на разминке второй группы участников в танцах на льду Егор Гончаров, выступающий в дуэте с Анной Щербаковой, упал и столкнулся с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Максим долго не мог подняться со льда. В итоге пара не вышла на прокат своей программы. Позже стало известно, что Максим вывихнул руку и проведёт две недели в гипсе.

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