Галлямов подвёл итоги контрольных прокатов перед возвращением на мировую арену

Российский фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов оценил выступления на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Закончились очередные наши контрольные прокаты, мы проверили наши программы перед дальнейшими соревнованиями. Знаем, что нужно менять, посоветовались с техническими специалистами. Есть следующая работа, уже звонит Артур Леонидович [Минчук], чтобы сказать, какие доработки нам предстоят. Так что всё прошло довольно удачно. Были лёгкие помарочки в произвольной программе. Это всё мелочи, мы знаем, что можно улучшать, куда двигаться, чтобы расти вперёд. Будем готовиться к следующим стартам», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.