15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Галлямов подвёл итоги контрольных прокатов перед возвращением на мировую арену

Галлямов подвёл итоги контрольных прокатов перед возвращением на мировую арену
Комментарии

Российский фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов оценил выступления на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Закончились очередные наши контрольные прокаты, мы проверили наши программы перед дальнейшими соревнованиями. Знаем, что нужно менять, посоветовались с техническими специалистами. Есть следующая работа, уже звонит Артур Леонидович [Минчук], чтобы сказать, какие доработки нам предстоят. Так что всё прошло довольно удачно. Были лёгкие помарочки в произвольной программе. Это всё мелочи, мы знаем, что можно улучшать, куда двигаться, чтобы расти вперёд. Будем готовиться к следующим стартам», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Кто станет новым лидером в танцах на льду? Кагановская и Некрасов — уже мимо! LIVE
Live
Кто станет новым лидером в танцах на льду? Кагановская и Некрасов — уже мимо! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android