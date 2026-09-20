Фото: Александра Степанова и Иван Букин на трибунах контрольных прокатов сборной России

Серебряные призёры чемпионата Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, посетили контрольные прокаты сборной в качестве зрителей.

Фото: Скриншот из трансляции Первого канала

Ранее стало известно, что фигуристы не примут участия в контрольных прокатах сборной России. По словам пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), причиной пропуска спортсменами мероприятия являются их план подготовки и сложившиеся обстоятельства.

Ранее Степанова и Букин получили отказы в выдаче нейтрального статуса для участия в международных стартах. По этой же причине они не смогли выступить на Олимпийских играх в феврале текущего года.

Контрольные прокаты проходят в Москве 19 и 20 сентября.