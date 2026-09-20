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Алексей Мишин отреагировал на пародию Матвея Ветлугина на самого себя

Алексей Мишин отреагировал на пародию Матвея Ветлугина на самого себя
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о пародии российского фигуриста Матвея Ветлугина на себя.

«Я видел фрагменты, он мне присылал. Утвердили пародию? Да», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Матвей Ветлугин выступил на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy, где занял второе место. В сумме за две программы спортсмен получил от судей 164,51 балла. Победу одержал представитель Эстонии Михаил Селевко, набрав 260,87. В социальных сетях Матвей Ветлугин делится пародиями на различных известных личностей, среди которых Алексей Мишин и Татьяна Тарасова.

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