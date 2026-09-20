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Дмитрий Козловский восхитился четверным лутцем Александры Трусовой

Дмитрий Козловский восхитился четверным лутцем Александры Трусовой
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали исполнение четверного выброса в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России, а также восхитились лутцем в четыре оборота серебряного призёра Олимпиады Александры Игнатовой (Трусовой).

Бойкова: Наверное, да, с выбросом тройной риттбергер скучновато катать. Но иногда мы всё равно катаем. Когда набираем форму, надо прокатать целиковую программу. Если не хочется умирать, тогда можно катать с тройным.

Козловский: Сейчас этот выброс получается, мы радуемся. Предлагаем вам радоваться вместе с нами. Пока этот момент существует, мы будем стараться продлевать его изо всех сил.

И ещё мне кажется, сегодня день Александр. Я перед выездом на каток смотрел трансляцию женского одиночного катания. И то, что я сказал про выброс Александры Бойковой в Японии, я могу сказать сегодня про четверной лутц Александры Игнатовой. Это было просто идеально, просто вау, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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