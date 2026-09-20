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Козловский по-философски ответил на вопрос о недопуске Валиевой и Кондратюка

Козловский по-философски ответил на вопрос о недопуске Валиевой и Кондратюка
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, по-философски высказался о недопуске россиян Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина до международных соревнований.

«Я думаю, что здесь вопрос не про слова. Я несколько лет назад читал книгу под названием «Бог как иллюзия» Ричарда Докинза. Философский трактат о рассуждении на тему религии, бога и так далее. И там была фраза, не помню, кому она принадлежит, но звучала она следующим образом: «В вопросах религии правда — это та точка зрения, которой удалось выжить». Поэтому, мне кажется, касательно вопроса возвращения наших спортсменов этот тезис тоже применим», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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