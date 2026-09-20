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«Будет интересно». Анна Щербакова — о старте нового сезона-2026/2027

«Будет интересно». Анна Щербакова — о старте нового сезона-2026/2027
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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала серию фотографий и обратилась к болельщикам после окончания контрольных прокатов сборной России, которые прошли в Москве 19 и 20 сентября.

Фото: Из личного архива Щербаковой

Фото: Из личного архива Щербаковой

«Контрольные прокаты. Поздравляю всех любителей фигурного катания с официальным стартом нового сезона. Будет интересно», – написала Щербакова на своей странице в социальной сети.

Анна Щербакова не выступала на соревнованиях с 2022 года. Последним профессиональным турниром в карьере для фигуристки стала победная Олимпиада в Пекине. Помимо золота ОИ, в активе спортсменки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).

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