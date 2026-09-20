«Вариации на тему Гамлета сильно проиграли». Вайцеховская — о ПП Гуменника и Семененко

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская сравнила произвольные программы российских фигуристов Петра Гуменника и Евгения Семененко.

«Удивительно, но вариации на тему Гамлета Пети Гуменника сильно проиграли в очном сравнении Графу Монте-Кристо Евгения Семененко (для тех, кто не видел прокаты, Женя катался первым, Пётр — следом). Понятно, что сравнивать программу, в которой из сложного — тройной аксель, с программой с пятью квадами совершенно некорректно — они требуют разной отдачи сил. Но я наконец поняла, что меня смущает наиболее сильно. Не пустота, хотя заходы на квады требуют подготовки, отнимая кучу времени. А речитатив Борисова.

Сам факт этого речитатива заставляет Гуменника переводить постановку в жанр пантомимы, подстраиваться под текст, из-за чего на выходе получаем примитивизм: что слышу, то и катаю. Петя по своей сути и сути своего катания гораздо более сложен и интересен, но это начинает уходить на второй план. И это большой минус программы — чисто моё мнение.

Да и вообще катать пантомиму становится, как мне кажется, не слишком правильным. Это может зайти зрителю на уровне масс-маркета, да и то при условии, что человек артистически отрабатывает так, как умеет Роман Савосин, в катании которого всегда присутствует большая внутренняя ирония», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.