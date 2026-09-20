«Издевательство над талантливейшей фигуристкой за все времена». Жулин — о Камиле Валиевой

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.

— У Валиевой сегодня мало что получилось, но это объяснимо обстоятельствами, которые на неё навалились. Мотивацию в такой ситуации найти очень трудно.

— Это ведь не первые неспортивные проблемы Валиевой.

— У меня впечатление, что это какое-то издевательство над самой талантливой фигуристкой за все времена. Идёт абсолютная дискриминация спортсменов. Я и по своим вижу, как тяжело находить мотивацию и ходить на тренировки в таких обстоятельствах.

Камиле желаю верить в себя — всё получится. Может, суд в CAS мы выиграем, и Валиева предстанет на соревнованиях такой, какая она на самом деле. А Трусова была великолепна. После рождения ребёнка у неё всё идёт в гору. Слава богу, что она получила нейтральный статус, — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.