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Александр Жулин выделил выступления мужчин на контрольных прокатах

Александр Жулин выделил выступления мужчин на контрольных прокатах
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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о выступлении мужчин на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Москве 19 и 20 сентября.

«В очень хорошей форме Дикиджи, порадовал Лутфуллин, ну а Гуменник — в своём ключе. Пока Пётр не в лучшей форме, но скоро точно будет. Семененко был хорош. Мужчины на контрольных прокатах очень порадовали», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Владислав Дикиджи стал чемпионом турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии и получил приглашение выступить на этапе Гран-при ISU в Китае. Пётр Гуменник на данный момент находится на втором месте в списке запасных на этапы. Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко вскоре выступят на «челленджере» в Словакии.

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