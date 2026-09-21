«Любая боль проходит». Валиева — о произвольной программе на контрольных прокатах сборной

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева оценила своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России, которые прошли 19 и 20 сентября.

«Хотела просто сделать (четверной тулуп)… Бывает, не знаю. Для этого и нужны соревнования, чтобы посмотреть, что будет в прокате.

Я катаю больше с сообщением туда, к аллаху, к богу, что любая боль проходит и перерождается в прекрасное. Очень верю, что все мои какие-то попытки вернуться, всё это перерастёт во что-то действительно красивое, чтобы всем трогало душу.

Понимание, над чем нужно работать, прокаты дали. Сил… Не знаю, пока это для меня какое-то плывучее. Надеюсь, что да», – приводит слова Валиевой Первый канал.

В августе Валиева получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Позднее его отозвали. ISU отклонил апелляцию фигуристки на это решение.