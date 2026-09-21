«Сезон должен быть успешным для наших ребят». Гербольдт подвела итоги контрольных прокатов

Бронзовый призёр чемпионата России — 2009, а ныне тренер Катарина Гербольдт подвела итоги минувших контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

«Остались положительные эмоции от прокатов, несмотря на то что у кого-то что-то не получилось. Мне кажется, в этом году у всех подобраны яркие образы. Все программы поставлены интересно, с прицелом на то, что мы всё-таки выйдем на мировую арену. Я говорила о тенденции в последнее время, что, помимо прыжков, должна быть хорошая программа и катание. Это то, в чём мы периодически уступали.

Много иностранных специалистов поставили программы, некоторые всё равно наши, но работают там. Мне кажется, они с этим виденьем, как весь мир сейчас ставит программы. Это заиграло по новому. Что касается элементов, у кого-то всё получилось, у кого-то ещё не совсем. Однако есть время подготовиться. Сезон должен быть интересным и успешным для наших ребят. На разминках было видно, что ребята в хорошей форме, готовы исполнять сложные элементы и катать чисто», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.