Дима Билан — Александру Плющенко: впереди много ещё побед. А пока уроки жизни

Российский певец Дима Билан поддержал фигуриста Александра Плющенко, представляющего Азербайджан, после выступления на этапе Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре, Турция. Александр занял 13-е место, получив от судей по сумме двух программ 171,65 балла.

«Саша, спокойствие! Всё только начинается, впереди много опыта и много ещё побед. А пока уроки жизни. Эмоционально как откатал! Видно, потенциал у тебя мощный. Спокойно берёшь в кулак негодование и чётко в следующий раз. А через раз ещё чётче! Так и устроен рост и бойцовский твой характер! Верю в тебя! И не я один, нас много», – написал Билан в социальных сетях.