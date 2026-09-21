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Дима Билан — Александру Плющенко: впереди много ещё побед. А пока уроки жизни

Дима Билан — Александру Плющенко: впереди много ещё побед. А пока уроки жизни
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Российский певец Дима Билан поддержал фигуриста Александра Плющенко, представляющего Азербайджан, после выступления на этапе Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре, Турция. Александр занял 13-е место, получив от судей по сумме двух программ 171,65 балла.

«Саша, спокойствие! Всё только начинается, впереди много опыта и много ещё побед. А пока уроки жизни. Эмоционально как откатал! Видно, потенциал у тебя мощный. Спокойно берёшь в кулак негодование и чётко в следующий раз. А через раз ещё чётче! Так и устроен рост и бойцовский твой характер! Верю в тебя! И не я один, нас много», – написал Билан в социальных сетях.

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