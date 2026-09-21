Александр Энберт: Игнатова — единственная по-настоящему в хорошей форме в начале сезона

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт высказался о готовности к новому сезону одиночниц Александры Игнатовой (Трусовой), Камилы Валиевой и Аделии Петросян.

«Что касается прокатов в женском одиночном, Александра Игнатова в прекрасной форме. Очень интересные программы. Видно, что она хорошо готова к началу сезона. У неё очень удачные постановки. Она единственная, кто по-настоящему в хорошей форме в начале сезона. Понятно, что у всех разные тренировочные и выступательные планы, но Александра выделялась. Камилла Валиева показала прекрасное катание и красивую программу, но то ли сказалось отсутствие выступательного опыта, то ли некоторая неготовность, то ли волнение. Хотя у неё были шоу.

У Аделии Петросян сложный сезон после Олимпиады. Аделии нужно было время восстановиться, а также сказался переход к новому тренеру. Она тоже не в оптимальной форме. Мне понравилась программа Марии Захаровой: ультра-си, хорошая программа. Но ей тоже не хватило сил. Программы у девушек очень хорошие, разные и интересные. В российском фигурном катании много стилей, постановщиков — каждый находит что-то своё. Что касается готовности, у всех разная ситуация, но это и понятно. На прокатах каждый идёт по своему плану», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.