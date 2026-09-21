Александр Энберг выделил лучшие программы у мужчин после контрольных прокатов

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт выделил лучшие программы у мужчин после контрольных прокатов сборной России — 2026/2027.

«В мужском одиночном катании понравился Владислав Дикиджи. Мне кажется, он прибавил в катании. У него не было сложностей с исполнением четверных, хотя тоже хочется стабильности. В катании он точно прибавил. Петя Гуменник показал интересные программы. Гриша Фёдоров — прекрасная короткая программа, произвольная очень неплохая. В этом году попали в его стиль. Не могу не отметить Семененко — очень хотелось бы видеть его полный набор, но впереди соревнования. Опять же, у всех свой тренировочный план. Мы не увидели максимум у всех по той или иной причине. Что касается программ, среди парней могу выделить этих ребят», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.