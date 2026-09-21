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Елена Радионова оценила выступление Трусовой и Петросян на контрольных прокатах

Елена Радионова оценила выступление Трусовой и Петросян на контрольных прокатах
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Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Елена Радионова оценила выступление Александры Игнатовой (Трусовой) и Аделии Петросян на минувших контрольных прокатах.

«Трусова — лидер прокатов вне всяких сомнений. Идеальная форма в начале сезона, четверной прыжок… Думаю, в сезоне она будет их ещё добавлять, когда почувствует уверенность. Блестяще выступила, понравилась.

Как и Петросян — у неё была хорошая произвольная программа. Не такая, как были раньше, сразу видна рука другого постановщика — Артёма Федорченко. Понятно, что Аделия пока не в форме, но, если на эту программу наложить прыжки, в том числе четверной, люди будут вставать и аплодировать. Видно, что Петросян стала другой», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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