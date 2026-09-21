Елена Радионова: Валиева — украшение любого соревнования, она должна блистать

Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Елена Радионова высказалась о возвращении Камилы Валиевой на соревнования.

«Ждём возвращения Валиевой, новости о лишении нейтрального статуса очень неприятные. Думаю, с этим и связано такое выступление Камилы на контрольных прокатах. Будет жаль, если её не допустят. Валиева — одна из самых талантливых фигуристок всех времён, и она должна блистать на выступлениях. Это украшение любого турнира: красивые программы, Камила уже взрослая, обновлённая, другая в прекрасных платьях. Очень хочется, чтобы она набрала форму и её допустили. Было бы интересно посмотреть на конкуренцию между Трусовой и Валиевой. Каждую это будет подстёгивать и двигать вперёд», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.