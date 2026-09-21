Вайцеховская оценила выступления в женском катании на контрольных прокатах — 2026

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила выступления фигуристок в одиночном катании на контрольных прокатах — 2026, которые прошли в Москве.

«Звездой женских прокатов стала, конечно же, Александра Игнатова (Трусова), исполнившая четверной лутц. Это была та самая «русская ракета», которую хлебом не корми, а дай вписать своё имя очередной рекордной строкой в историческую летопись.

Но, как ни парадоксально, едва ли не самыми высокими выглядели амбиции Марии Захаровой. С её статью, характером, проникновенной чувственностью и отличным четверным тулупом на первой же минуте катания. Не все прыжки ей удались (с заключительного тройного лутца Мария упала), но в целом выступление было весьма убедительным и дало понять: заявка на сезон уже сейчас более чем серьёзна.

Если не считать Игнатову, в этом сравнении Захаровой пока уступают все. Соревновательное будущее Камилы Валиевой слишком шатко, чтобы говорить о нём в полный голос. К тому же все слухи о восстановленных прыжках, включая четверной тулуп, оказались преждевременными: в воскресенье спортсменка основательно развалила техническую часть программы («бабочки» вместо тулупа, флипа и сальхова, а также падение). Вместе с этим рассыпалась и вся постановка Бенуа Ришо, которую сам хореограф считает одной из наиболее удачных.

Аделия Петросян пока физически не вытягивает обе программы, что вполне объяснимо: произвольная «Игры престолов» была поставлена пару недель назад, а первый целиковый прокат случился именно в воскресенье. Было видно, что фигуристка не в форме: по ходу катания она выбрасывала некоторые шаги и даже отказалась от одного из вращений, своевременно поняв, что не успеет уложить его в музыку. Однако тема программы и необычная пластика, предложенная Артёмом Федорченко, легли на неё идеально.

Редчайший случай: при откровенно неудачной технической части (двойная «бабочка» на сальхове и заключительном риттбергере, одинарная — на риттбергере в первой части программы и на акселе в прыжковой секвенции) постановка сохранила цельность хореографического восприятия.

Нет сомнений: если Петросян сумеет по ходу сезона выкатать постановку в той хореографии, что изначально была задумана, и восстановить прыжки, её прочтение культового сериала может стать одним из самых мощных впечатлений года. Но сможет ли она это сделать?» — написала Вайцеховская в своём материале для «RT на русском».