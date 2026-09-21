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«Я очень в неё верю». Ришо поддержал Валиеву после неудачи на контрольных прокатах

«Я очень в неё верю». Ришо поддержал Валиеву после неудачи на контрольных прокатах
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Известный французский хореограф Бенуа Ришо, поставивший две программы российской фигуристке Камиле Валиевой, поддержал спортсменку после неудачного выступления на контрольных прокатах — 2026.

«Я знаю прежде всего то, что вижу на тренировках. А вижу я Камилу, которая способна на очень многое: которая возвращает себе свои ощущения, своё качество, свою силу – и всю ту эмоцию, что делает её такой особенной на льду.

Ей пришлось многое пережить за последнее время, и иногда нужно просто дать телу, голове и сердцу немного времени, чтобы снова оказаться в одной точке. Мне кажется, именно это с ней сейчас и происходит. Я делал для неё эти программы с огромным желанием, потому что глубоко верю: ей ещё есть что рассказать на льду.

Камила приехала ко мне на сборы в августе, и нашей целью была работа над короткой программой. Но Светлана Соколовская и Анжелика Крылова попросили меня посмотреть и произвольную, ту, что была готова на тот момент. А потом Камила спросила: «Можем ли мы поставить здесь, в Анже, новую программу? Успеем?» Я сказал: «Ты должна поговорить с тренером, это должно быть ваше решение, я не могу вмешиваться. У меня и мысли не было, что мы будем работать ещё и над произвольной».

Они обсудили это со Светланой, и мы срочно взялись за поиск идеи. Я предложил эту музыку из фильма Hamnet и попросил Камилу посмотреть его. Ей очень понравилось, она сказала, что он вызвал у неё бурю эмоций, — и мы решили построить программу вокруг его сюжета. Музыка к фильму, по её словам, глубоко тронула её душу, она будто гипнотизирует. После фильма она плакала. Это грустная картина, там есть и боль, и горе — но есть свет и надежда.

И есть мысль о трансформации: когда тяжёлое переживание становится искусством и остаётся навсегда. Именно это и случилось с Уильямом Шекспиром. В основе сюжета сложная и драматичная история его жены. А особое обрамление всему этому придаёт гениальная музыка Макса Рихтера.

Мы только начали ставить программу — и с первого же дня стало ясно, что всё сходится, что у нас получается. Нам было важно показать эмоции, а Камила может передать их как никто. У неё есть дар трогать сердца людей.

И я правда верю, что очень скоро, когда всё сойдётся, мы снова увидим ту Камилу, которая на несколько минут заставляет забыть обо всём остальном. Я очень в неё верю. А сейчас ей просто нужно дать время окончательно вернуться к самой себе», – приводит слова Ришо журналист Майя Багрянцева в своём телеграм-канале «Всем лутц!».

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