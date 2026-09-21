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Гуменник примет участие в ледовом шоу Медведевой

Гуменник примет участие в ледовом шоу Медведевой
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Действующий чемпион России и участник Олимпиады-2026 в одиночном катании Пётр Гуменник примет участие в ледовом шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду». Об этом фигурист написал в своём телеграм-канале.

Премьера запланирована на 2 октября этого года. Шоу, которое объединит спорт, живую музыку и главные хиты девяностых, пройдёт на «ЦСКА Арене» в Москве.

За свою карьеру Пётр Гуменник становился победителем и призёром как на юниорском уровне, так и во взрослом катании. В активе 24-летнего фигуриста золото (2026), серебро (2023) и бронза (2024) на чемпионате России.

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