«Я любитель отдохнуть». Ветлугин объяснил пропуск тренировки перед ПП на Lombardia Trophy

Российский фигурист Матвей Ветлугин объяснил, почему пропустил тренировку перед произвольной программой на турнире Lombardia Trophy в Италии. Соревнования завершились в воскресенье, 20 сентября, россиянин стал серебряным призёром с результатом 254,53 балла.

— Почему не пришёл на вечернюю тренировку перед произвольной?

— Я любитель отдохнуть. Пришлось вчерашний день потратить на съёмку пародий (в социальных сетях Матвей Ветлугин делится пародиями на различных известных личностей. — Прим. «Чемпионата»), как вы понимаете. На фигурное катание, к сожалению, времени не осталось. Плюс ещё сувениры купить, не все храмы были обойдены. В общем, не дошёл до катка вчера, – приводит слова Ветлугина «Советский спорт».