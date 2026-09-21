Глейхенгауз: спортсмен намного старше, чем его сверстники. По внутренним ощущениям

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, выразил мнение, что спорт делает людей более взрослыми.

«Когда мы говорим про профессиональный спорт, прекрасно понимаем, что это не совсем про здоровье. Он сопряжён с травмами — физическими и психологическими. Когда ты выходишь представлять страну на огромные стадионы Олимпийских игр, чемпионатов мира, это очень высокая нагрузка.

Занимающийся спортом ребёнок уже в 15-16 лет выступает на международных турнирах, выигрывает, получает популярность, славу, медийную известность — всё это делает человека взрослее. Спортсмен намного старше, чем его сверстники. По крайней мере, по внутренним ощущениям.

Сейчас произошли изменения и минимальный возраст для выступлений на взрослом уровне подняли до 17-18 лет. Идёт перестройка. Мне кажется, в ближайшем будущем на международной арене будет гораздо больше наших фигуристов, которым по 20 и более лет. Сейчас видим прекрасное возвращение Саши Игнатовой после свадьбы, родов. Они с Макаром тренируются, а их сын Миша у нас каждый день на катке. Всё меняется, и мы адаптируемся под новые условия», — сказал Глейхенгауз в интервью Олимпийскому комитету России.