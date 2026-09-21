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«Неизведанное мной». Ветлугин — об отличиях турнира в Италии от российских стартов

«Неизведанное мной». Ветлугин — об отличиях турнира в Италии от российских стартов
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Российский фигурист Матвей Ветлугин, ставший серебряным призёром турнира Lombardia Trophy в Италии, рассказал, чем этот международный старт отличался для него от российских соревнований.

— Какие принципиальные различия можешь выделить между российскими стартами и этим?
— Ну, это другое, можно сказать, и неизведанное мной. Потому что те два Гран-при в далёких десятых годах — это уже практически совсем стёрлось из памяти. Тогда я ещё был совершенно другим спортсменом, поэтому сейчас могу просто сказать, что это необычно для меня. В общем и целом мне понравилось. И публика, и поддержка, и нахождение здесь, и совмещение полезного с приятным, посещение местных достопримечательностей, изучение культуры национальной кухни и обмен опытом с иностранцами, в том числе и совместное времяпрепровождение на досуге, – цитирует Ветлугина «Советский спорт».

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