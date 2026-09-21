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«Я чувствовала, как вы переживаете». Трусова — о поддержке болельщиков на прокатах сборной

«Я чувствовала, как вы переживаете». Трусова — о поддержке болельщиков на прокатах сборной
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова (в замужестве Игнатова) поблагодарила болельщиков за поддержку на контрольных прокатах сборной России, которые прошли 19 и 20 сентября.

«Огромное спасибо за вашу поддержку на прокатах! Я чувствовала, как вы переживаете вместе со мной, и это было безумно приятно… Пользуясь случаем, отвечаю на частый вопрос, забираю ли я игрушки, которые кидают на лёд после проката, – да, конечно!» – написала Трусова в своём телеграм-канале.

Говоря о подарках, Русская ракета показала один из них. Болельщики подарили Трусовой салфетницу в виде плюшевого медведя, на котором вышита ракета и семья Александры – сама фигуристка, муж Макар Игнатов и их сын Михаил.

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