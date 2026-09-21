«В команде должен быть рыжий». Дудаков рассказал, как попал в фигурное катание

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков, много лет работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, как попал в фигурное катание.

«Я родился в 1970 году в семье служащих, так раньше говорили: мама – инженер, папа – милиционер.

Отдали меня в фигурное катание зимой 1975-1976-го. Привели на каточек открытый, кружок фигурного катания. Где-то в мае 1976-го Марина Григорьевна Кудрявцева набирала группу. Мы катаемся человек 20-30 – и вот она смотрела: кто и как. Она набрала детей из нашей группы. Потом я её спрашивал: «А как я попал в число отобранных детей?» На что она сказала, я до сих пор это вспоминаю: «В команде должен быть рыжий».

Наверное, осознанный вкус к фигурному катанию появился лет в 12-13, когда уже выиграл спецпрограмму. Сейчас этот старт тоже знаковый для детишек этого возраста, так называемые соревнования Жука. А самые сложности начинаются, когда ты взрослеешь, когда уже переходишь в разряд мастеров.

Мне не хватило дисциплины, внутренней дисциплины. Потому что слишком хорошо и легко всё давалось. Ну когда приходишь на тренировку — и… (на этом моменте Дудаков щёлкнул пальцами. — Прим. «Чемпионата»). Наверное, в силу того возраста, в котором я был, ещё не понимал, что дисциплина и каждодневный труд очень важны. Сейчас в работе встречаешь эти моменты уже со спортсменами», — сказал Дудаков в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.