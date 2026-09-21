«Саша сейчас — это абсолютно другой, новый человек». Глейхенгауз — о возвращении Трусовой

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал о подходе к тренировкам серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) после рождения ребёнка и возвращения в спорт.

«Мы даём совершенно другую нагрузку. Всегда на связи и обсуждаем количество выходных, смотрим по её состоянию. Расписание может даже плавать от этого: если она чувствует, что устала, даём дополнительный отдых. Конечно же, ребёнок вносит свои коррективы. Иногда нам приходится сдвигать тренировочные часы, потому что Миша не спит и так далее.

Безусловно, Саша сейчас — это абсолютно другой, новый человек. Неизменно только ощущение, что это спортсмен с большой буквы, который всегда хочет работать со 100-процентной отдачей и добиваться только максимального результата. Она всегда говорила: «Просто так возвращаться не хочу — только чтобы снова выйти на топ-уровень и бороться за медали самых больших турниров», — сказал Глейхенгауз в интервью Олимпийскому комитету России.