«А я потяну это всё или нет?» Сергей Дудаков — о том, как попал в штаб Этери Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков рассказал, как началось его сотрудничество с Этери Тутберидзе.

Дудаков: Мне был 31 год. Как раз друг позвонил, сказал: «Открылся каток «Хрустальный». И вот у меня появились первые оздоровительные группы – детишки, которые первые шажочки делают, первый раз в жизни вышли на лёд.

Тутберидзе: К тому моменту у меня уже была команда спортсменов, которые выходили уже на юниорские Гран-при. И мне очень был нужен тренер, чтобы я могла спокойно отъезжать на соревнования, оставлять ребят, понимая, что приеду — и они будут в форме.

Дудаков: В 2011 году она позвонила и пригласила поработать с ней. Сначала я приехал на каток «Хрустальный» посмотреть на её группу.

Тутберидзе: На самом деле Дудакова я знала давно, ещё со спорта. Бывали моменты, что мы с ним пересекались на соревнованиях. Он всегда выводил прям совсем маленьких детишек. Работал с Бутырской – постоянно на наборе: подводил и дальше отдавал, опять набирал маленьких. Я говорю: «Мне кажется, ты можешь работать со взрослыми, это гораздо интереснее».

Дудаков: Когда я увидел, как катались Полина Шелепень, Юлия Липницкая, Адьян Питкеев, Женя Медведева, увидел уровень этой группы, у меня сразу появилась мысль: «А это возможно?» Такой возраст – и выполняют достаточно надёжно сложные элементы. Оглянулся на то, чем занимаюсь и что делаю — а потяну это всё или нет?

Тутберидзе: Я ему сказала: «Серёж, давай, чтобы у нас не было кто в лес, кто по дрова – это самое плохое в работе. Нам нужно, чтобы у нас была единая техника, единое понимание. Поскольку мои спортсмены на тот момент как будто бы уже немножко революционно отличались от тех детей, которые катались в других школах. Мы специально проводили такие тренировки, когда каждый прыжок отдельно разбираем как будто бы заново – и я делаю замечания. И Сережа всё слушал.

И где-то через полгода-год мы стали как в анекдоте про двух коров, которые стояли на лугу, одна сказала «му», другая поворачивается к ней и говорит: «Я хотела только что это сказать, зачем ты повторяешь?» И вот мы сейчас как две коровы на лугу – одно и то же говорим, и это здорово. Думала, он начнёт перетягивать, потому что он всё равно больше одиночник, чем я – дольше катался. Но он не стал ничего перетягивать, он вслушался. Он очень надёжный», — сказали Тутберидзе и Дудаков в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.