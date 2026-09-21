Даниил Глейхенгауз высказался о перспективах российских фигуристов на ОИ-2030

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, выразил уверенность, что к Олимпийским играм — 2030 во Французских Альпах российские фигуристы полноценно вернутся на лидирующие места.

«К сожалению, в моей карьере на Олимпийских играх я ни разу не застал флаг и гимн — всё время по разным причинам. Поэтому жду, когда это наконец произойдёт в моей жизни. Последние четыре года мы были отстранены от всех международных соревнований. Это было очень трудное время, потому что нужно находить мотивацию и для себя, и для спортсменов. Ещё ни разу не выходившим на мировую арену фигуристам было чуть проще провести этот период, чем тем, кто уже ездил на Олимпийские игры, чемпионаты мира. Слава богу, сейчас мы уже допущены. Пусть пока и в урезанном формате.

Думаю, буквально за один-два сезона вернём абсолютно все наши квоты, наши позиции в мировом фигурном катании. Главное, что нас допустили в начале олимпийского цикла, и к Играм сможем подойти в оптимальном составе. В том числе надеюсь выступить и в команде, где у нас будут очень высокие шансы на победу», — сказал Глейхенгауз в интервью Олимпийскому комитету России.