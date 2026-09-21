«Наверное, это и есть моя семья». Тутберидзе — о Дудакове и Глейхенгаузе

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказали, что считают коллег по штабу практически своей семьёй. Вместе с ними в команде работает также Сергей Дудаков.

Тутберидзе: Наверное, это и есть моя семья. Мы вместе работаем, для меня работа сейчас – это как семья. Я тут посчитала: у меня дочь уже семь с половиной лет живёт в другой стране. И для меня, конечно, на работе — это моя семья.

Глейхенгауз: Конечно, за 10 лет для тебя эти люди становятся семьёй. В моей жизни не так много прям очень близких людей, и Этери Георгиевна с Сергеем Викторовичем входят в них.

Сергей [Дудаков] очень стеснительный. Это стеснение приводит к нервотрёпке для него – и любое интервью или камера его очень нервируют, из-за этого он старается избегать этого.

При этом он абсолютно свободный в общении, в юморе, в шутках. Он всегда был душой компании, общение вне льда – это всегда очень весело, — сказали Глейхенгауз и Тутберидзе в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.