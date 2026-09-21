«Спорт в беспощадном формате». Вайцеховская — о спортивных парах на контрольных прокатах

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении спортивных пар на контрольных прокатах — 2026 сборной России по фигурному катанию.

«В прокатах спортивных пар главенствовал спорт в самом что ни на есть беспощадном формате. Особенно это касалось второй группы участников, в которой сошлись Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также сильнейший из молодых дуэтов страны — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Российскому парному катанию всё-таки очень повезло в том, что на одном витке истории сошлись столь выдающиеся соперники, как бывшие чемпионы мира и Европы. Их непрерывное противостояние давно привело к тому, что даже любая разминка превращалась в своеобразный поединок. Воскресные прокаты не стали исключением. Второму из дуэтов в очередной раз удался прекрасный четверной выброс, повергший зал в экстаз, даже несмотря на то, что Саше на эмоциях не удалось выполнить следующий прыжок. А прокат Насти и Александра довольно убедительно подтвердил правильность выбора Тамары Москвиной, настоявшей на возвращении к старым программам. Свои «Грёзы любви» фигуристы откатали великолепно.

Возвращение Мишиной и Галлямова к прежним постановкам выглядит оправданным ещё и потому, что им предстоит гораздо более сложный вход в международный сезон, нежели Бойковой и Козловскому: на турнире Trialeti Trophy паре Москвиной предстоит соперничать с вице-чемпионами Олимпийских игр в Милане и мирового первенства в Праге — Анастасией Метёлкиной и Лукой Берулавой. И если в целом класс российских экс-чемпионов мира пока выглядит более высоким, то любая, даже не слишком значительная ошибка (тем более при домашнем для грузинской пары судействе) может привести к нежелательному для россиян исходу», – написала Вайеховская в своём материале для «RT на русском».