«Авербух ему ничего не предложил». Тутберидзе — о том, как Глейхенгауз попал в её команду

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как хореограф Даниил Глейхенгауз попал в её команду.

«Даниил Маркович появился после Олимпиады-2014. У меня были приходящие-уходящие хореографы, сейчас есть это слово – скользисты, хотя они все это не любят, – те люди, которые занимаются скольжением. Я нанимала просто людей – приходили, платно работали. Но это не система. Я тоже искала человека.

Позвонила Авербуху, говорю: «Илюш, пожалуйста, подскажи мне кого-нибудь. У тебя такая большая команда». Он говорит: «Вот есть парень, мы с ним работаем, он мне помогает в постановках, такой шустрый». Я говорю: «Ну отдай мне его, у тебя столько там народу». Отвечает: «Ну нет, я отдать не могу, у меня летние опять эти шоу начинаются». Я ему: «Ну пожалуйста». Он говорит: «Ну… ты с ним начни работать, посмотрим».

Он начал со мной работать, я позвонила Авербуху: «Илюш, пожалуйста, я тебя очень прошу, не предлагай ему контракт». И какая-то тренировка была, сидел Даня, очень расстроенный, говорит: «Представляете, моим друзьям уже всем контракты предложили, а мне до сих пор ничего не предложили. Такое впечатление, что он меня прокидывает».

В общем, Авербух ему ничего не предложил – и Даниил Маркович остался с нами. Я эту историю долго не рассказывала Дане, потому что он очень расстроен был, что ему в итоге не пришёл контракт. Он говорил: «Я же так хорошо работал, я же помогал, катался. Почему мне ничего не предложили?» Я думала: «Потому что ты здесь нужнее», – сказала Тутберидзе в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.