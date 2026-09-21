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Глейхенгауз: больше благодарны те спортсмены, которые не добились высоких результатов

Глейхенгауз: больше благодарны те спортсмены, которые не добились высоких результатов
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, рассказал, какие спортсмены больше благодарны своим наставникам.

«Тебе больше благодарны те спортсмены – и говорят тебе об этом или вспоминают тебя добрым словом, – которые не добились высоких результатов. Эти спортсмены тебя будут много лет поздравлять со всеми праздниками, при встрече благодарить, говорить: «Как было интересно и классно, какие вы профессионалы».

А спортсмены, которые дошли до самого верха и стали звёздами… Ну такое даже представить сложно, что они подойдут к тебе и скажут: спасибо за всё», – сказал Глейхенгауз в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

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