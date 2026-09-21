Дудаков — о сложном периоде: в бюджете не было денег, чтобы купить ребёнку зимнюю обувь

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков, работающий в команде Этери Тутберидзе, рассказал о сложном периоде в жизни.

«К 1995-му изменилось всё, потому что на тот момент ситуация в стране была очень тяжёлая, работы не было, всё закрывалось. Когда в магазин заходишь – ничего нет, пустые полки.

Ну и пробовал я себя где-то там. От безысходности – и палатки были, которые торгуют шоколадками и газировками. Надо было заработать себе на хлеб. И таксовал. Был момент, что даже не было в бюджете семьи денег, чтобы купить ребёнку зимнюю обувь. Отчаяние было.

И когда появилась возможность уехать за границу, то я попробовал уехать. С 1995-го по 2001-й я работал за границей», – сказал Дудаков в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.