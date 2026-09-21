Хавронина и Нарижный получили визы в Словакию для участия в турнире серии «Челленджер»

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный смогут въехать в Словакию для участия в турнире «Мемориал Ондрея Непелы». Завтра, 22 сентября, спортсмены получат готовые визы. Об этом сообщил тренер пары Александр Жулин.

«Говорят, визы поставили. Завтра забираем», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Турнир серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» пройдёт с 25 по 27 сентября в Братиславе.

Ирина Хавронина и Дэвид Нирижный являются бронзовыми призёрами чемпионата России по фигурному катанию. Совсем недавно партнёр восстановился после тяжёлой травмы колена.