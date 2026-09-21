Фото: Александра Бойкова позирует со студенческим билетом «Высшей школы экономики»
Российская фигуристка, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, Александра Бойкова опубликовала фотографии со студенческим билетом. Ранее стало известно, что спортсменка поступила в магистратуру Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) на направление «Современная журналистика».
Фото: Из личного архива Бойковой
«Наконец-то официально снова студент», – написала Бойкова в своём телеграм-канале.
У Александры Бойковой уже есть одно высшее образование. В 2024 году она окончила Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по направлению «Тележурналистика».
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