Фото: Александра Бойкова позирует со студенческим билетом «Высшей школы экономики»

Российская фигуристка, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, Александра Бойкова опубликовала фотографии со студенческим билетом. Ранее стало известно, что спортсменка поступила в магистратуру Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) на направление «Современная журналистика».

Фото: Из личного архива Бойковой

«Наконец-то официально снова студент», – написала Бойкова в своём телеграм-канале.

У Александры Бойковой уже есть одно высшее образование. В 2024 году она окончила Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по направлению «Тележурналистика».