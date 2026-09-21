Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поблагодарила своих костюмеров после контрольных прокатов сборной России, где фигуристка впервые представила свои новые программы и образы.
Платье для короткой программы сшила Светлана Герасимова.
Фото: РИА Новости
Комбинезон для произвольной программы сделала Светлана Гачинская.
Фото: РИА Новости
«Контрольные прокаты — 2026. Спасибо за образы Светлане Герасимовой и Светлане Гачинской», – написала Петросян в своём телеграм-канале, добавив эмодзи красного сердца.
В прошлом сезоне-2025/2026 Аделия Петросян стала единственной представительницей России в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане. Фигуристка заняла шестое место. Летом Аделия покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.