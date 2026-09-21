Аделия Петросян поблагодарила своих костюмеров после контрольных прокатов сборной России

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поблагодарила своих костюмеров после контрольных прокатов сборной России, где фигуристка впервые представила свои новые программы и образы.

Платье для короткой программы сшила Светлана Герасимова.

Фото: РИА Новости

Комбинезон для произвольной программы сделала Светлана Гачинская.

Фото: РИА Новости

«Контрольные прокаты — 2026. Спасибо за образы Светлане Герасимовой и Светлане Гачинской», – написала Петросян в своём телеграм-канале, добавив эмодзи красного сердца.

В прошлом сезоне-2025/2026 Аделия Петросян стала единственной представительницей России в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане. Фигуристка заняла шестое место. Летом Аделия покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.