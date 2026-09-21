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Аделия Петросян поблагодарила своих костюмеров после контрольных прокатов сборной России

Аделия Петросян поблагодарила своих костюмеров после контрольных прокатов сборной России
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поблагодарила своих костюмеров после контрольных прокатов сборной России, где фигуристка впервые представила свои новые программы и образы.

Платье для короткой программы сшила Светлана Герасимова.

Фото: РИА Новости

Комбинезон для произвольной программы сделала Светлана Гачинская.

Фото: РИА Новости

«Контрольные прокаты — 2026. Спасибо за образы Светлане Герасимовой и Светлане Гачинской», – написала Петросян в своём телеграм-канале, добавив эмодзи красного сердца.

В прошлом сезоне-2025/2026 Аделия Петросян стала единственной представительницей России в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане. Фигуристка заняла шестое место. Летом Аделия покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.

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