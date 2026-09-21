«Я в таком восторге!» Елизавета Туктамышева — о новых коротких программах одиночников

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от коротких программ одиночников на контрольных прокатах сборной России.

«Смотрю прокаты сборной России, мужчин. Девушек я пропустила. И я на самом деле нахожусь в таком восторге от всех программ! Мне так много всяких разных деталей понравилось: мне понравилось, как ребята подошли к костюмам, как они катали с душой. Не знаю, связано ли это с тем, что я так пристально последние годы не смотрела контрольные прокаты, но мне кажется, что тут всё-таки есть ещё элемент международных стартов, потому что одна за другой программы шли просто: бам — попадание, бам — попадание, ещё попадание, и всё такие сильные, все такие эмоциональные. Я думаю: «Боже, что же я смотрю. Это чемпионат мира? Чемпионат Европы? Это только контрольные прокаты, и уже все в такой хорошей форме», – сказала Туктамышева в видео в своём телеграм-канале.